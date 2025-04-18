В Петербурге возбудили уголовное дело из-за срыва пасхальных украшений в подъезде

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих после срыва пасхальных украшений в подъезде жилого дома на Дибуновской улице в Санкт-Петербурге. Об этом пресс-служба СК сообщила в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 13 апреля. По версии следствия, фигурант дела поручил рабочему убрать украшения, посвященные Пасхе, после чего тот выполнил поручение, а также сбросил икону, тем самым «оскорбив чувства верующих».

Отмечается, что фигуранта дела уже задержали, и сейчас его допрашивают следователи.

По данным 78.ru, пасхальные украшения пытался убрать адвокат Тимур Рзаев. В беседе с журналистами он объяснил, что сам является верующим, однако размещаемая в доме атрибутика должна соответствовать правилам пожарной безопасности и быть согласована с жильцами. В итоге он решил сам заняться демонтажем украшений.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать пасхальные яйца для обмана россиян в Telegram.