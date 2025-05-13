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Иностранец погиб при ударе ВСУ по Рыльску

Тело гражданина Узбекистана достали из-под завалов после удара ВСУ по Рыльску
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Telegram-канал «Mash»

Гражданин Узбекистана погиб в результате ракетного удара, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по городу Рыльску Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Из-под завалов разрушенной гостиницы извлечено тело 39-летнего мужчины, гражданина Узбекистана», — написал он.

По словам врио главы региона, двое пострадавших при этой атаке в тяжелом состоянии находятся в Курской областной больнице.

11 мая украинские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру Рыльска. В результате три мирных жителя получили ранения. Кроме того, была полностью разрушена гостиница и повреждены жилые дома.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Рыльска в Курской области.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», Вооруженные силы России уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой бойцы ВСУ 11 мая нанесли удар по Рыльску.

Ранее украинский дрон атаковал здание правительства Белгородской области.

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