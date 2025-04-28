Замглавы курского фонда капремонта задержали по делу о взятке

В Курской области задержали замглавы фонда капремонта Минакову по делу о взятке

В Курской области задержали заместителя руководителя фонда капремонта Ольгу Минакову. Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, пишет ТАСС.

Глава Курской области отметил, что Минакова отстранена от занимаемой должности. Ее дальнейшую судьбу определит суд.

«Всегда хочется надеяться на то, что люди, пришедшие работать в систему власти, действительно нацелены и настроены на служение людям, а не на набивание собственных карманов», — заявил Хинштейн на заседании областного правительства.

16 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвиняют в хищении как минимум одного миллиарда рублей, выделенного в том числе на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.

По данным МВД, экс-глава региона допускал к контрактам только тех подрядчиков, которые соглашались на откат до 15% от суммы договора. Отмечается, что вместе со Смирновым по делу проходит его первый заместитель.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Смирнов пробудет под стражей как минимум до 15 июня.

Ранее с экс-руководства Корпорации развития Курской области взыскали более 4 млрд рублей.