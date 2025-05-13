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Названа причина увольнения министра транспорта Бурятии

Глава Бурятии Цыденов: министр Гоге уволен в связи с утратой доверия
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министр транспорта Республики Бурятия Александр Гоге уволен с должности по причине утраты доверия. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в официальном Telegram-канале.

«‎Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге уволен в связи с утратой доверия», — написал глава Республики.

До этого стало известно, что Гоге, обвиняемого в коррупции, по решению суда арестовали до 3 июня. По данным пресс-службы Советского суда Улан-Удэ, Гоге может быть причастен к созданию искусственных препятствий для участия в электронном аукционе нескольких компаний, а также лоббированию интересов одной из фирм. Также чиновник мог заключить контракт на ремонт одной из трасс по завышенной стоимости за бюджетные средства.

Главу ведомства задержали накануне, 12 мая. По словам заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова, противодействие коррупции — одна из основных задач областного правительства, власти ожидали ареста министра и взаимодействовали с правоохранительными органами.

Ранее в Краснодарском крае задержали бывшего депутата по подозрению в вымогательстве 500 млн рублей.

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