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Экс-депутат задержан в Краснодарском крае по подозрению в вымогательстве

На Кубани задержан экс-депутат по подозрению в вымогательстве 500 млн рублей

В Новороссийске задержан экс-депутат Законодательного собрания Краснодарского края Михаил Ковалюк, обвиняемый в вымогательстве крупной суммы у местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Как сообщили в ведомстве, 57-летний Ковалюк выступил в качестве заинтересованного лица одной из сторон конфликта при разделе наследства и потребовал у местного миллиардера 500 млн рублей. Он рассказывал о мнимом покровительстве ФСБ РФ, а также о якобы имеющихся связях в контрольно-надзорных органах региона.

Задержание Ковалюка сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю произошло в момент передачи ему 250 миллионов рублей – половины требуемой суммы. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Михаил Ковалюк состоял в Законодательном собрании Краснодарского края III и V созывов от партии «Единая Россия». Также он был членом Общественной палаты Краснодарского края.

Сегодня бывший главный тренер самарского ЦСК ВВС Юрий Мордвинцев и генеральный директор клуба Юрий Ковтун были задержаны за вымогательство денег у хоккеистов.

Ранее вице-губернатора Вологодской области задержали по делу о взятке в ₽100 млн.

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