Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал министра транспорта Бурятии

В Бурятии до 3 июня арестовали министра транспорта
close
Минтранс Бурятии/VK

Суд до 3 июня арестовал главу министерства транспорта Республики Бурятия Александра Гоге по обвинению в коррупции. Об этом пишет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»‎, ссылаясь на пресс-службу Советского суда.

«Задержание Гоге связано с делом Владимира Соснина, которого отправили в СИЗО в феврале. Соснин — руководитель «Бурятрегионавтодора»‎, — сказано в сообщении.

Как пишет канал, по версии правоохранителей, Гоге причастен к созданию искусственных препятствий для участия в электронном аукционе нескольких компаний, а также лоббированию интересов одной из фирм. Также чиновник мог заключить контракт на ремонт одной из трасс по завышенной стоимости за бюджетные средства.

О задержании главы ведомства стало известно 12 мая. По словам заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова, противодействие коррупции — одна из основных задач областного правительства, власти ожидали ареста министра и взаимодействовали с правоохранительными органами.

До этого сообщалось, что осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов в своем прошении об условно-досрочном освобождении заявил, что не совершал преступлений, за которые был осужден. Суд установил, что Урлашов и его подчиненные с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 млн рублей от бизнесмена за участие в муниципальном проекте. Урлашов утверждал, что не вымогал деньги, а сумма была выражением благодарности.

Ранее в Краснодарском крае задержали бывшего депутата по подозрению в вымогательстве 500 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами