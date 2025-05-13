Суд арестовал министра транспорта Бурятии

Суд до 3 июня арестовал главу министерства транспорта Республики Бурятия Александра Гоге по обвинению в коррупции. Об этом пишет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»‎, ссылаясь на пресс-службу Советского суда.

«Задержание Гоге связано с делом Владимира Соснина, которого отправили в СИЗО в феврале. Соснин — руководитель «Бурятрегионавтодора»‎, — сказано в сообщении.

Как пишет канал, по версии правоохранителей, Гоге причастен к созданию искусственных препятствий для участия в электронном аукционе нескольких компаний, а также лоббированию интересов одной из фирм. Также чиновник мог заключить контракт на ремонт одной из трасс по завышенной стоимости за бюджетные средства.

О задержании главы ведомства стало известно 12 мая. По словам заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова, противодействие коррупции — одна из основных задач областного правительства, власти ожидали ареста министра и взаимодействовали с правоохранительными органами.

До этого сообщалось, что осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов в своем прошении об условно-досрочном освобождении заявил, что не совершал преступлений, за которые был осужден. Суд установил, что Урлашов и его подчиненные с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 млн рублей от бизнесмена за участие в муниципальном проекте. Урлашов утверждал, что не вымогал деньги, а сумма была выражением благодарности.

Ранее в Краснодарском крае задержали бывшего депутата по подозрению в вымогательстве 500 млн рублей.