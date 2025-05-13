Тренер назвал упражнения, которые помогут эффективно нарастить мышцы

Наращивание мышц поможет укрепить силу, а также увеличить плотность костей и улучшить метаболическое здоровье, одним из самых эффективных упражнений для этой цели является жим над головой. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на владельца и персонального тренера Jack City Fitness Маршалла Вебера.

Для его выполнения он посоветовал удерживать гантели в руках на уровне плеч и выжимать их над головой, пока руки не выпрямятся. Кроме того, тренировать горизонтальное гребковое движение, которое развивает заднюю часть плеч, верхнюю часть спины и бицепсы, можно с помощью тяги штанги в наклоне. К эффективным упражнениям эксперт отнес румынскую становую тягу.

«Во время этого движения следите за позвоночником. Вы должны отводить бедра назад, когда входите в становую тягу, чтобы избежать сгибания в талии», — отметил Вебер.

Исследователи из Научно-исследовательского института Germans Trias i Pujol (Испания) до этого обнаружили, что дефицит белка HDAC11 в организме способствует сохранению мышечной массы, улучшает восстановление после травм и повышает общую мышечную функцию.

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