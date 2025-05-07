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Найден способ сохранить мышцы и здоровье в пожилом возрасте

GeroScience: дефицит белка HDAC11 в организме защищает от саркопении
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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Научно-исследовательского института Germans Trias i Pujol (Испания) обнаружили, что дефицит белка HDAC11 в организме способствует сохранению мышечной массы, улучшает восстановление после травм и повышает общую мышечную функцию. Результаты исследования опубликованы в научном журнале GeroScience.

Саркопения — возрастная потеря мышечной массы и силы — серьезно снижает качество жизни пожилых людей. Однако эффективные способы ее предотвращения или лечения пока ограничены. Чтобы найти новые терапевтические подходы, ученые изучили биологические механизмы старения мышц на модели пожилых грызунов.

Выяснилось, что блокировка выработки белка HDAC11 в организме замедляет мышечную атрофию, сохраняет резерв мышечных стволовых клеток, улучшает работу нервно-мышечных соединений и активирует регенерационные процессы. Кроме того, в мышцах с пониженным уровнем HDAC11 наблюдались улучшения в метаболизме жирных кислот и более благоприятный липидный профиль.

«Наши данные позволяют рассматривать HDAC11 как героген — ген, способствующий старению. Мы предлагаем его в качестве новой терапевтической мишени для борьбы с саркопенией», — рассказала ведущий автор исследования доктор Моника Суэлвес.

Учитывая, что ингибиторы HDAC11 уже существуют, открытие может стать основой для создания препаратов, замедляющих возрастное ослабление мышц и способствующих более здоровому старению человека.

Ранее был назван способ гарантированно отсрочить старость.

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