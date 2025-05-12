Тренеры рассказали, почему полезно сидеть в позе лотоса

Люди, которые сидят в Падмасане (позе лотоса), смогут избавиться от сжатых, напряженных и уставших мышц. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, такая практика со временем позволит вытянуть спину, стабилизировать таз, раскрыть грудную клетку и вернуть позвоночник в правильное положение.

«Йогатерапевты часто говорят о глубинной работе мышц кора и тазового дна, которые незаметно активируются в процессе. Это не та сила, что видна в зеркале. Это сила, что ощущается в походке, в осанке, в равновесии», — отметили в сообщении.

Помимо этого, сидение в позе лотоса поможет укрепить координацию, ловкость и уверенность, заключили тренеры.

Фитнес-тренер Колин Саидман Йи до этого говорил, что йога поможет улучшить психическое и физическое здоровье, а также сформировать мышцы и снять напряжение. Помимо этого, такие упражнения помогут улучшить равновесие и осанку, снизить стресс и улучшить самочувствие.

Ранее фитнес-тренер назвал идеальное количество шагов в день для похудения.