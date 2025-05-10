Экс-мэр Ярославля, отбывающий срок за коррупцию, настаивает на невиновности

Осужденный 9 лет назад экс-мэр Ярославля Урлашов заявил, что не виновен

Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов в своем прошении об условно-досрочном освобождении заявил, что не совершал преступлений, за которые был осужден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Осужденный Урлашов обратился <...> с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, указав, что отбыл более 2/3 срока основного наказания, при этом преступлений, за которые он осужден, не совершал», – говорится в материалах дела.

Согласно документам, представители колонии и прокуратуры оценили поведение Урлашова как нестабильное. Подчеркивается, что экс-мэр имеет как поощрения, так и дисциплинарные взыскания, два из которых действовали в момент рассмотрения судом его прошения. В мае 2024 года Московский районный суд Твери отклонил его ходатайство.

Урлашов был приговорен в июле 2016 года к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по известному делу о коррупции. Его помощник Алексей Лопатин получил 7 лет колонии, а еще один фигурант дела, бывший заместитель мэра Дмитрий Донсков, был оправдан.

Суд установил, что Урлашов и его подчиненные с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей от бизнесмена за участие в муниципальном проекте. Урлашов утверждал, что не вымогал деньги, а сумма была выражением благодарности.

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