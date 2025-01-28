В центре Екатеринбурга из-за прорыва трубы забил огромный фонтан

В центре Екатеринбурге из-за прорыва трубы забил огромный фонтан. Подробности приводит Telegram-канал «Жесть Екатеринбург».

«Коммунальный фонтан бил из-под земли на улице Вайнера в Екатеринбурге. Вода разлилась по всей пешеходной зоне. Прорыв произошел из-за аварии на сетях ХВС (холодного водоснабжения)», — говорится в сообщении.

Из-за аварии водоснабжение отключено только в помещении музея на Вайнера, 42. В жилых домах проблем с водой нет.

Осенью сообщалось, что в жилом доме на северо-западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. Это привело к короткому замыканию и оставило жителей четырех квартир без электричества. Однако среди жильцов никто не пострадал.

В Госдуме до этого россиян предупредили о новых авариях с отоплением этой зимой. Это связано с высоким износом коммунальных сетей – состояние инфраструктуры требует большого финансирования и длительной работы.

Ранее в Петербурге дороги затопило кипятком.