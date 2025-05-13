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Водолазы приступили к разминированию затонувшей в годы войны немецкой баржи в Балтийске

МЧС возобновило разминирование акватории Балтики в Калининградской области

Сотрудники МЧС России продолжают поднимать и уничтожать боеприпасы с немецкой баржи, затонувшей у Балтийска во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, судно лежит на глубине 17 метров и разорвано на две части. Вокруг него лежат десятки тысяч взрывоопасных предметов. В регион доставили водолазов центра «Лидер» и специальное оборудование.

Разминирование продолжается уже шестой год. С начала работ уничтожено свыше 70 тысяч боеприпасов, только в прошлом году — более 20,5 тысячи.

Операция продлится до полного обезвреживания опасной находки.

До этого сообщалось, что в поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. В целях безопасности жителей района было принято решение о временной эвакуации.

Также сообщалось, что в Петергофе при реставрации собора Петра и Павла обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Реставраторы нашли снаряд 11 ноября внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. Они вызвали на место подразделения полиции, МЧС и Росгвардии.

Ранее пиротехники обезвредили в Ростовской области снаряд времен ВОВ.

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