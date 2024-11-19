В Краснодарском крае эвакуировали людей из-за бомбы времен ВОВ

В поселке Ильич Темрюкского района во время земляных работ нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«В целях безопасности жителей района приняли решение о временной эвакуации. Она начнется 19 ноября с 12:00. Сейчас в поселке идет подворовой обход — людей предупреждают об эвакуации», — сообщили в оперштабе.

Под эвакуацию попали 1800 местных жителей. Для них открыли пункты временного размещения.

За несколько дней до этого в Петергофе при реставрации собора Петра и Павла обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны.

Реставраторы нашли снаряд 11 ноября внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. Они вызвали на место подразделения полиции, МЧС и Росгвардии.

Этим летом в Ленинградской области мина времен ВОВ взорвалась в руках мужчины, который пытался ее распилить, чтобы посмотреть, что находится внутри.

Ранее рядом с московской школой нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.