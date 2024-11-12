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В Петергофе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны

В Петергофе при реставрации собора Петра и Павла нашли снаряд времен ВОВ

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В Петергофе при реставрации собора Петра и Павла обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Реставраторы нашли снаряд 11 ноября внутри кирпичного свода юго-западного шатра храма. Они вызвали на место подразделения полиции, МЧС и Росгвардии.

В данный момент снаряд обезврежен.

Собор Петра и Павла, как и другие памятники Петергофа, сильно пострадал во время Второй мировой войны, отметили в комитете. Северная часть собора была разрушена в связи с тем, что в храме находился немецкий корректировщик, следивший за передвижением советских кораблей.

Восстановительные работы в музейном комплексе велись ранее в 1974-1989 годах.

Этим летом в Ленинградской области мина времен ВОВ взорвалась в руках мужчины, который пытался ее распилить, чтобы посмотреть, что находится внутри.

Ранее в японском аэропорту нашли неразорвавшийся американский снаряд.

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