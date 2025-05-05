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Россияне рассказали, куда собираются в отпуск летом

Сервис Купибилет выяснил, что россияне летом планируют отправиться в Стамбул
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Shutterstock

Россияне чаще всего выбирают для летнего отпуска Стамбул, Анталию и Калининград. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет». В пятерке популярных направлений также оказались Баку и Астана.

Что касается внутренних путешествий, помимо Калининграда россияне предпочитают летать в Сочи, Махачкалу, Минеральные Воды и Новосибирск.

«В среднем на лето 2025 года затраты на перелет обойдутся россиянам примерно в 29 400 рублей на перелет в обе стороны на одного пассажира. Это вполне доступная сумма для тех, кто планирует отпуск заранее и выбирает оптимальное для себя направление», — отметили в пресс-службе сервиса.

При этом эксперты обращают внимание, что путешествие внутри страны может обойтись примерно в ту же сумму, что и зарубежная поездка.

Как сообщалось в официальном Telegram-канале Крымского моста, на майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма. Поток желающих увеличился в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом.

Ранее россиян предупредили о росте стоимости курортных гостиниц.

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