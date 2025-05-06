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Россиянам напомнили о праве на дополнительные оплачиваемые отпуска

Депутат Чаплин: часть россиян имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск
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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам по трудовому законодательству положено минимум 28 календарных дней отпуска в году. Однако часть граждан имеют право взять дополнительный оплачиваемый отпуск – например, педагоги и медработники, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Взять дополнительный отпуск могут также работники с вредными условиями труда, ненормированным графиком. Длительность дополнительного отдыха у них зависит от конкретной специфики деятельности, пояснил депутат.

«Законодательство учитывает особенности различных профессий и предоставляет дополнительные гарантии тем, кто трудится в сложных или напряженных условиях», — добавил он.

Чаплин также напомнил, что выпадающие на время отпуска праздничные выходные не включаются в счет отдыха и не оплачиваются дополнительно, однако на период их длительности отпуск продлевается. График отпусков, как правило, формируется заранее на основе предпочтений работника, имеющего право на льготы. И для работодателя, и для сотрудника следование графику является обязательным, подчеркнул парламентарий.

Некоторые категории сотрудников могут брать отпуск в любое удобное им время – это, например, мужья женщин, которые находятся в декрете, почетные доноры, ветераны боевых действий, многодетные родители. Отпускные должны рассчитываться по особым правилам, отличным от начисления зарплаты, заключил депутат.

В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон, который дает право на отпуск за свой счет супругам, детям и родителям раненых бойцов СВО. Согласно закону, отпуск без сохранения заработной платы будет представляться на 35 дней в год. Уточняется, что работодатели будут обязаны предоставлять отпуск на основании письменного заявления работника.

Ранее россияне рассказали, куда собираются в отпуск летом.

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