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В Минтруде рассказали о производственном календаре на 2026 год

Котяков: Минтруд обсуждает календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год
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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Руководитель министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о работе над календарем рабочих и праздничных дней на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ведомстве сейчас обсуждают производственный календарь на 2026 год.

До этого депутат Государственной думы России Дмитрий Гусев предложил ввести в России дополнительные выходные в честь Пасхи и дня Святой Троицы. Соответствующее обращение он направил главам всех регионов страны.

По мнению Гусева, такое решение поддержит православных христиан, а также подчеркнет значимость православия как одной из основ многоконфессионального и многонационального общества России и укрепит институт семьи и традиционных ценностей.

Также жителям России объяснили, почему дополнительного выходного в честь 8 Марта не будет. Отмечается, что дополнительный выходной перенесли на 13 июня (пятницу), чтобы удлинить празднование Дня России, который отмечается 12 июня. Таким образом, в первый весенний месяц россияне будут работать 21 день и отдыхать 10.

Ранее стало известно, как россияне работают и отдыхают в 2025 году, согласно производственному календарю.

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