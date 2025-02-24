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Россиянам объяснили, почему на 8 Марта не будет дополнительного выходного

В России выходной на 8 Марта в 2025 году перенесли на 13 июня
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В 2025 году россияне не получат еще один день отдыха в марте по случаю празднования Международного женского дня.

Как писала «Газета.Ru», дополнительного выходного 8 Марта не будет, так как его перенесли на 13 июня (пятницу), чтобы удлинить выходные после Дня России, который отмечается 12 июня. Таким образом, в первый весенний месяц россияне будут работать 21 день и отдыхать 10.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

На прошлой неделе опрос исследовательского центра FEEDBACK показал, что почти половина россиян уверены, что День защитника Отечества и 8 Марта – не равноценные праздники. Согласно полученным результатам, 45% опрошенных заявили, что не считают традиционно «гендерные» праздники равноценными. При этом велика и доля тех, кто думает иначе: 44% согласились с утверждением, что эти праздники равнозначны в своей важности. 11% опрошенных затруднились с ответом. Кроме того, 71% респондентов ответили, что считают День защитника Отечества больше, чем просто очередным выходным днем, а для 22% этот праздник не является ничем большим.

Ранее россиянам рассказали, какие подарки не стоит дарить коллегам на 8 Марта.

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