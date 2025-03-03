В Госдуме предложили дать россиянам дополнительный выходной в честь Пасхи

Депутат Гусев: в России надо сделать выходные в честь Пасхи и дня Святой Троицы

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести в России дополнительные выходные в честь Пасхи и дня Святой Троицы. Соответствующее обращение он направил главам всех регионов страны, пишет РИА Новости.

«Считаю важным рассмотреть возможность установления в вашем регионе дополнительных праздничных дней: Пасхи и дня Святой Троицы, а выходной день перенести на следующий за праздником день», — говорится в документе.

По мнению Гусева, такое решение поддержит православных христиан, а также подчеркнет значимость православия как одной из основ многоконфессионального и многонационального общества России и укрепит институт семьи и традиционных ценностей.

До этого жителям РФ объяснили, почему дополнительного выходного в честь 8 Марта не будет. Отмечается, что дополнительный выходной перенесли на 13 июня (пятницу), чтобы удлинить празднование Дня России, который отмечается 12 июня. Таким образом, в первый весенний месяц россияне будут работать 21 день и отдыхать 10.

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