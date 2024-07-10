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Группа друзей-подростков попала в книгу рекордов Гиннесса после поездки на метро

В Лондоне подростки установили рекорд, объехав все станции метро за 18 часов

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Guinness World Records

Группа из восьми друзей поставила рекорд, побывав на всех станциях Лондонского метрополитена за рекордное время. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса.

Известно, что рекордсмены, возраст которых 16-17 лет, посетили все 272 станции за 18 часов 8 минут 13 секунд. Друзья дважды потерпели неудачу, но с третьей попытки все же побили предыдущий рекорд на 1 час 56 минут.

Последний успешный заезд они начали в аэропорту Хитроу и закончили на станции «Эмиршем», в отдаленном пригороде на северо-западе Лондона. Теперь подростки называют себя The Amersham Ambushers, то есть снайперами из Эмиршема.

«Сочетание невероятного везения и значительно улучшенного маршрута позволило нам побить рекорд с таким отрывом. Мы провели 18 с лишним часов, сидя в поездах, бегая между станциями и испытывая стресс», — признался член команды Артур Филлипс.

Побить рекорд приятелям удалось после нескольких месяцев тщательного планирования маршрута, однако в пути компания столкнулась с несколькими непредвиденными трудностями. Так, во время первой попытки в поезде пропало электричество, многие другие составы задержались, а один из членов команды потерял бумажник. Из-за задержек, по словам Артура, им приходилось менять маршрут в последнюю минуту, а также бежать спринт по самым оживленным улицам Лондона.

«Мы хотели поставить этот рекорд по двум причинам. Планирование маршрута — интересная задача, ведь некоторые из нас довольно склонны к математике, а кроме того, это позволило нам исследовать те районы Лондона, в которых мы раньше не бывали. Ощущения, конечно, невероятные. Мы устроили небольшую вечеринку в честь этого события, где выпили немного «Гиннесса» и встретились с предыдущим рекордсменом за обедом», — поделился юноша.

Ранее мужчина выпил литр лимонного сока за рекордное время и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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