Группа друзей-подростков попала в книгу рекордов Гиннесса после поездки на метро

Группа из восьми друзей поставила рекорд, побывав на всех станциях Лондонского метрополитена за рекордное время. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса.

Известно, что рекордсмены, возраст которых 16-17 лет, посетили все 272 станции за 18 часов 8 минут 13 секунд. Друзья дважды потерпели неудачу, но с третьей попытки все же побили предыдущий рекорд на 1 час 56 минут.

Последний успешный заезд они начали в аэропорту Хитроу и закончили на станции «Эмиршем», в отдаленном пригороде на северо-западе Лондона. Теперь подростки называют себя The Amersham Ambushers, то есть снайперами из Эмиршема.

«Сочетание невероятного везения и значительно улучшенного маршрута позволило нам побить рекорд с таким отрывом. Мы провели 18 с лишним часов, сидя в поездах, бегая между станциями и испытывая стресс», — признался член команды Артур Филлипс.

Побить рекорд приятелям удалось после нескольких месяцев тщательного планирования маршрута, однако в пути компания столкнулась с несколькими непредвиденными трудностями. Так, во время первой попытки в поезде пропало электричество, многие другие составы задержались, а один из членов команды потерял бумажник. Из-за задержек, по словам Артура, им приходилось менять маршрут в последнюю минуту, а также бежать спринт по самым оживленным улицам Лондона.

«Мы хотели поставить этот рекорд по двум причинам. Планирование маршрута — интересная задача, ведь некоторые из нас довольно склонны к математике, а кроме того, это позволило нам исследовать те районы Лондона, в которых мы раньше не бывали. Ощущения, конечно, невероятные. Мы устроили небольшую вечеринку в честь этого события, где выпили немного «Гиннесса» и встретились с предыдущим рекордсменом за обедом», — поделился юноша.

Ранее мужчина выпил литр лимонного сока за рекордное время и попал в Книгу рекордов Гиннесса.