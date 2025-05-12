Обвиняемого в нападении на полицейских в Дагестане арестовали на два месяца

Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Махачкале до 5 июля

Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Махачкале до 5 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 24 суток, то есть до 5 июля», — говорится в сообщении.

Обвиняемый вместе с сообщником напал на полицейских в столице Дагестана. Один из боевиков был ликвидирован, второй привлечен к ответственности.

Напомним, 5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

В МВД заявили, что стрелков было двое, а не четверо, как изначально писали некоторые СМИ. Там также сообщили, что при нападении погибли двое сотрудников полиции, еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Ранее глава Дагестана рассказал о состоянии трех пострадавших в Махачкале гражданских.