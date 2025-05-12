Покинувшего Россию банкира могут осудить на 14 лет

«Ъ»: прокурор запросил 14,5 года экс-банкиру Пугачеву по заочному делу о хищении

В Тверском суде Москвы начались прения сторон на заочных слушаниях по уголовному делу бывшего бенефициара обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Известно, что Пугачев давно покинул Россию. Он проживает во Франции, у него есть гражданство этой страны.

Обвинение считает доказанной вину экс-банкира в хищении из кредитной организации 28,7 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями, которые нанесли ущерб банку еще на 64,5 млрд рублей. Прокурор просит суд осудить бывшего банкира на 14,5 года.

Недавно Мещанский суд Москвы арестовал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве, несмотря на уже вынесенный приговор по делу о растрате.

В декабре 2023 года Хотина обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей. В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил экс-владельцу банка девять лет колонии общего режима, а также взыскал с предпринимателя и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн рублей в пользу государства.

Ранее суды РФ арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка Беджамова.