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Суды РФ арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка Беджамова

Российские суды арестовали активы банкира Беджамова на сумму более $2 млрд

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Depositphotos

Российские суды наложили арест на принадлежащие экс-совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову активы на общую сумму свыше $2 млрд. Об этом со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, суды наложили обеспечительные меры на виллы, исторические особняки, фешенебельные квартиры, европейские счета, земельные участки в московском регионе и за рубежом, денежные счета Беджамова, а также других связанных с ним лиц. Общая сумма арестованных активов превысила $2 млрд.

В частности, суды арестовали две квартиры с садом в центре Парижа, находящиеся на Лазурном побережье в Монако, особняк с садом и виллу с бассейном, земельный участок в подмосковной Барвихе. Обеспечительные меры также наложены на более чем 30 банковских счетов, которые были открыты во Франции, Лихтенштейне, Швейцарии и Панаме.

По данным следствия, Беджамов и его сводная сестра Маркус в 2009 году создали преступную группу. На счета участников этой группы Маркус выдавала невозвратные кредиты. Общая сумма похищенного составляет 156 млрд рублей.

Беджамов сейчас скрывается в Британии, в отношении него дело рассматривается заочно. Во второй половине октября 2022 года Высокий суд Лондона признал банкротом на территории Соединенного Королевства Беджамова, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.

Ранее Агентство по страхованию вкладов оценило ущерб от действий «беглых банкиров» в 2 трлн рублей.

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