Правоохранители нашли более 100 единиц оружия в схроне таганской ОПГ

Правоохранительные органы нашли в тайнике «таганской» организованной преступной группировки (ОПГ) более ста единиц огнестрельного оружия, включая отечественное и зарубежное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В арсенале одной из старейших московских группировок находился масштабный схрон с оружием, изъятый сотрудниками ФСБ России»,

По данным ведомства, в тайнике были найдены гранатометы, запалы, гранаты, взрыватели, электродетонаторы, три самодельных взрывных устройства, 35 автоматов Калашникова разных моделей, 27 пистолетов, девять револьверов, восемь винтовок, восемь пистолетов-пулеметов, более 15 тысяч патронов разного калибра и 36 килограммов взрывчатых веществ, в числе которых гексоген и тротил.

12 мая Мосгорсуд приговорил участников «таганской» ОПГ к срокам от 22 до 25 лет лишения свободы за организацию расправы над криминальным авторитетом Асланом Усояном, известным как Дед Хасан, а также за другие особо тяжкие преступления. Главарь банды Игорь Жирноклеев получил 25 лет.

Дело Таганской ОПГ рассматривалось с лета 2021 года, окончательный приговор был вынесен присяжными. Изначально, по данным агентства, на скамье подсудимых должно было быть 11 человек, однако один из членов банды — Григорий Рабинович не дожил до решения суда и уголовное преследование в его отношении было прекращено.

Ранее экс-начальника ГИБДД по Ставрополью приговорили к 20 годам колонии.