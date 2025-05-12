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Суд в Москве вынес приговор главарю Таганской ОПГ

Суд приговорил главаря Таганской ОПГ Жирноклеева к 25 годам лишения свободы

Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Игоря Жирноклеева, причастного к расправе над криминальным авторитетом Дедом Хасаном (Асланом Усояновым) и адвокатом Натальей Вавилиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, 12 лет Жирноклеев проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере четырех миллионов рублей.

Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года.

В марте в Тбилиси неизвестные стреляли в Левана Джангвеладзе — брата влиятельного вора в законе Мераба Сухумского и друга лидера Таганской организованной преступной группировки Игоря Жирноклеева. В 60-летнего мужчину выстрелили несколько раз вечером на улице Чавчавадзе. Преступник, по данным СМИ, поджидал его неподалеку от ресторана, а после расправы скрылся с места.

Ранее вора в законе Нику Дгебуадзе объявили в федеральный розыск.

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