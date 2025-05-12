Суд вынес приговоры фигурантам дела Таганской ОПГ

Суд в Москве приговорил фигурантов дела Таганской ОПГ к срокам от 22 до 25 лет

Московский городской суд приговорил к срокам от 22 до 25 лет фигурантов дела Таганской преступной группировки о создании преступного сообщества, участии в нем и организации убийств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

В публикации говорится, что судья Андрей Суворов назначил мужчинам также штрафы в размере от 2 до 4 млн рублей, однако по ряду эпизодов уголовное преследование в отношении участников ОПГ было прекращено из-за истечения срока давности.

Кроме того, по этой же причине злоумышленникам не смогли назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отмечается, что часть наказания мужчины проведут в тюрьме, другую часть — в колонии строгого режима.

Дело Таганской ОПГ рассматривалось с лета 2021 года, окончательный приговор был вынесен присяжными. Изначально, по данным агентства, на скамье подсудимых должно было быть 11 человек, однако один из членов банды — Григорий Рабинович не дожил до решения суда и уголовное преследование в его отношении было прекращено.

До этого сообщалось, что главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, причастного к расправе над криминальным авторитетом Дедом Хасаном (Асланом Усояновым) и адвокатом Натальей Вавилиной, приговорили к 25 годам лишения свободы.

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