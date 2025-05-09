Девушка нашла потерянного три года назад кота в 16 километрах от дома

Американка нашла пропавшего три года назад кота в McDonald's

В США кот, пропавший три года назад, нашелся в 16 километрах от дома, пишет UPI.

Элла Беннетт из Мичигана рассказала, что в 2022 году ее кот по кличке Бадди однажды не вернулся домой после прогулки. Все это время о Бадди не было никаких известий, но недавно его хозяйка листала ленту на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и наткнулась на пост местного приюта Lenawee County Humane Society. В посте были фотографии кота, которого, как утверждалось в сообщении, нашли около McDonald's в городе Адриане, который расположен примерно в 16 километрах от дома Беннетт.

Кот на фотографиях был очень похож на Бадди, поэтому девушка отправила старые снимки животного в приют и попросила идентифицировать его. Вскоре выяснилось, что животное действительно принадлежит Беннет.

«Это просто безумие, что он прожил так долго. Я не теряла надежды, я религиозна, поэтому я действительно верю, что у Бога есть план», — отметила американка.

Беннетт планирует снова разрешить Бадди, у которого теперь есть микрочип, выходить на одиночные прогулки.

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