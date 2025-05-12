В Польше сообщили о блокаде на границе с Украиной

Перевозчики в Польше возобновили блокаду границы с Украиной. Об этом сообщил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Рафал Меклер в соцсети Х, сопроводив свой пост фотографией с перекрытой дорогой.

«Мы уже в Дорохуске (пункт пропуска на границе с Украиной. — «Газета.Ru») Граница стоит», — написал Меклер

Польские перевозчики заявляли о намерении заблокировать границу из-за наплыва конкурентов с Украины, которые вытесняют их из двусторонних (Польша-ЕС) и внутриевропейских перевозок. Кроме того, причиной блокады стала задержка польских грузовиков на украинской стороне.

Это уже не первый раз, когда польские перевозчики и фермеры блокируют польско-украинскую границу. Подобное происходило несколько раз в 2024 и 2023 годах.

В частности, 6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе. Причиной протестов был назван проигрыш в конкуренции с украинскими дальнобойщиками, которые берут гораздо меньше за свои услуги.

Позже стало известно, что Украина собирается обратиться с исками в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска из-за забастовки.

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