Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше сообщили о блокаде на границе с Украиной

Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной в Дорохуске
close
Yan Dobronosov/Reuters

Перевозчики в Польше возобновили блокаду границы с Украиной. Об этом сообщил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Рафал Меклер в соцсети Х, сопроводив свой пост фотографией с перекрытой дорогой.

«Мы уже в Дорохуске (пункт пропуска на границе с Украиной. — «Газета.Ru») Граница стоит», — написал Меклер

Польские перевозчики заявляли о намерении заблокировать границу из-за наплыва конкурентов с Украины, которые вытесняют их из двусторонних (Польша-ЕС) и внутриевропейских перевозок. Кроме того, причиной блокады стала задержка польских грузовиков на украинской стороне.

Это уже не первый раз, когда польские перевозчики и фермеры блокируют польско-украинскую границу. Подобное происходило несколько раз в 2024 и 2023 годах.

В частности, 6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе. Причиной протестов был назван проигрыш в конкуренции с украинскими дальнобойщиками, которые берут гораздо меньше за свои услуги.

Позже стало известно, что Украина собирается обратиться с исками в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска из-за забастовки.

Ранее на Украине объяснили мобилизацию водителей фур во время рейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами