В Польше перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной

Польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Несколько десятков перевозчиков начали после полудня блокаду трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и в Корчеве. Протестующие, в частности, хотят ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество», — отмечается в сообщении.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Польша направила стране предупреждение о возможной блокировке пункта пропуска с 3 ноября и до конца текущего года. Он отметил, что Украина ждет от польской стороны объяснений для того, чтобы сообщить участникам движения, как пересекать границу с 3 ноября.

До этого Демченко в эфире телемарафона заявил, что порядка ста украинских граждан каждый день получают отказ в выезде из страны, поскольку не имеют документов или не попадают под условия пересечения границы. По данным Демченко, за время действия военного положения в стране на пунктах пропуска было выявлено более 7 тыс. нарушителей, пытавшихся использовать фальшивые документы, чтобы пересечь границу.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.