В Самарской области поезд сошел с рельс

В Тольятти Самарской области поезд сошел с рельс. Об этом пишет Telegram-канал «‎Воронцова вещает», ссылаясь на очевидцев.

По информации жителей, инцидент произошел на станции «Жигулевское море».

«По некоторым, неофициальным данным, грузовой состав проехал запрещающий маршрутный сигнал и сошел с путей», — сказано в сообщении.

Официального подтверждения ЧП пока нет.

В конце апреля текущего года в Омской области на Западно-Сибирской железной дороге сошли с рельсов два грузовых вагона. В результате инцидента никто не пострадал. Проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого в Красноярском крае сошли с рельсов два вагона с углем и локомотив грузового поезда. К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда. На движение других составов ситуация не повлияла.

В июне прошлого года девять пассажирских вагонов сошли с рельсов в Республике Коми. В регионе из-за ливней поднялась вода, которая подмыла железнодорожную насыпь.

Ранее в Улан-Удэ подростки перевернулись на авто и вылетели на рельсы.