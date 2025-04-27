В Сибири сошли с рельсов два вагона

СК: на Западно-Сибирской железной дороге произошел сход двух вагонов

В Омской области на Западно-Сибирской железной дороге сошли с рельсов два грузовых вагона. Об этом сообщило Восточное управление транспортного управления Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 13:30 местного времени в ходе проведения маневровых работ на ст.Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги произошел сход двух вагонов», — рассказали в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал. Проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого в Красноярском крае сошли с рельсов два вагона с углем и локомотив грузового поезда.

К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда. На движение других составов ситуация не повлияла.

На данный момент транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Улан-Удэ подростки перевернулись на авто и вылетели на рельсы.