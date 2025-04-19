Видео: Подростки перевернулись на авто и вылетели на рельсы в Улан-Удэ

В Улан-Удэ подростки перевернулись на авто и вылетели на рельсы

В Улан-Удэ подростки попали в ДТП на легковом автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Подростки перевернулись на машине и залетели на рельсы этой ночью в районе Саян», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль съезжает с дороги, заворачивает, а затем — переворачивается на проезжей части и выезжает на рельсы. На записи также видно, что после ДТП от автомобиля начинает идти дым.

По информации источника, в аварию попали четыре подростка. Водитель машины получил травмы.

До этого сообщалось, что в Уфе 19 апреля маршрутка с пассажирами протаранила несколько легковых автомобилей. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: сломаны капоты, бамперы, колеса, смяты кузова. В момент столкновения в легковых автомобилях людей не было. В результате ДТП водитель маршрутки и три пассажира получили травмы.

Ранее жесткая авария, в которой пострадали дети, попала на видео в Омске.