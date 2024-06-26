«Били окна, доставали детей»: что известно о сходе с рельсов поезда с 232 пассажирами в Коми Глава Коми сообщил о 20 пострадавших в сошедшем с рельсов поезде

В Коми девять пассажирских вагонов сошли с рельсов из-за ливней. В окрестностях поднялась вода, которая подмыла железнодорожную насыпь. До аварии мощный поток снес кусок ближайшей дороги, так что к пострадавшим невозможно подъехать на машинах. Людей эвакуируют другим составом, на помощь выслали вертолеты. Известно о десятках пострадавших, некоторые в тяжелом состоянии.

Что случилось

В Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда №511, который шел из Воркуты в Новороссийск, передает РЖД.

Авария произошла в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (станция Инта-1 находится в шести часах пути на поезде от Воркуты). Движение на этом участке приостановлено.

Предварительная причина — размыло железнодорожную насыпь , считают в РЖД.

«Подмыв полотна в результате обильных осадков», — предположила компания.

На видео с места происшествия насыпь с путями с двух сторон окружена разлившейся водой. Несколько покореженных вагонов лежат поперек мощного потока.

«Смыло. Смотри, что творится, кошмар! Вот это наш вагон, отсюда вылезли», — комментирует оператор.

Некоторые пассажиры говорят, что в момент аварии не поняли, что случилось.

«Вагон перед ним чуть тряхнуло, он даже ничего не понял, спал в это время», — рассказал журналистам брат одного из пострадавших.

Другая женщина из поезда признается в своем видео с места происшествия, что «чуть не умерла от страха».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте (ч.1 ст. 263 УК). На место выехали следователи и криминалисты, а также воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов.

«Вылетаю на место происшествия. Буду координировать спасательную операцию», — сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Сколько пострадавших

По предварительным данным, все пассажиры при крушении поезда выжили, передали в Следственном комитете.

«Есть пострадавшие. Им оказывают помощь на месте», — указали в экстренных службах.

Всего в составе поезда было 14 вагонов с 232 пассажирами. Этим маршрутом отдыхающие ездят на Черное море.

Пострадали 70 человек , передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Глава Коми подтвердил наличие только 20 пострадавших.

Десять человек, по последней информации, получили тяжелые травмы. Из них шестерых сначала не могли вытащить из перевернувшихся вагонов, сейчас их уже спасли и отправили в больницу. Тяжелых пациентов забрал восстановительный поезд, который прибыл на место аварии.

У большинства «тяжелых» переломы и ушиб головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Известно, что одна женщина сломала ногу. Также есть легкие травмы: ушибы и ссадины.

На видеозаписях и фото с места крушения пассажиры вместе с людьми в форменных оранжевых жилетках (по всей видимости, это работники поезда) ходят по лежащим на боку вагонам, самостоятельно выбираются наружу с вещами через окна. На одном из кадров можно различить мужчину с головой в окровавленной белой повязке.

«Спасают людей: бьют окна, достают детей», — описала происходящее дочь одного из пострадавших.

Организованных групп детей в этом поезде не было, передали власти Воркуты.

Почему до людей не смогли быстро добраться спасатели

Вода смыла ближайшую дорогу, поэтому к поездку не смогли подъехать машины скорой помощи и МЧС. Судя по видео очевидцев, мощный поток просто снес кусок асфальта вместе с землей так, что на месте дороги образовался канал.

Глава Коми заявил, что в этом районе вообще нет дорог.

«Там нет дороги никакой, тайга и болота. Там никаких дорог не было, нет и не будет. Только железная дорога», — сказал Уйба прессе.

К месту происшествия выслали пожарный поезд МЧС «с врачами и сестрами, чтобы на месте оказывать помощь», уточнил чиновник. Однако даже по железнодорожным путям к поврежденному поезду невозможно близко подъехать, сообщил «Газете.Ru» очевидец крушения Денис.

«На месте работает только бригада МЧС от станции «Черная», которая пришла к месту аварии пешком. Пострадавших много, справляются сами до прибытия МЧС. И то, поезд сможет подойти не ближе чем на один километр к месту аварии», — рассказал Денис.

К пострадавшим также вылетели три медицинских вертолета с реанимационными бригадами. Один борт в 20:00 мск поднялся из Усинска, второй — в 20:30 из Сыктывкара и третий — в 21:00 из Ухты. При этом Уйба отметил, что по воздуху добираться до места крушения долго. Из Сыктывкара, например, надо лететь пять часов.

В Инте тем временем подготовили два пункта временного размещения с сухпайками и постельными принадлежностями. Часть пассажиров решили с чемоданами самостоятельно пойти в город по путям, передает Telegram-канал Baza. Уйба в то же время сообщил, что люди смогут уехать на непострадавшей части своего поезда.

«Пять вагонов вместе с тепловозом стоят на рельсах. Сошел с рельс только «хвост» поезда. Состав из целых вагонов сейчас выдвинется в Инту», — доложил глава Коми в 20:40 мск.

РЖД уточнила, что позже вместо поврежденного поезда подготовит новый состав из десяти вагонов, куда пересадят пассажиров и отправят дальше на юг. Компания пообещала помощь всем пострадавшим.