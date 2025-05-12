Сенатор Андрей Климов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал решение польских властей закрыть генконсульство России в Кракове. По его мнению, Варшаве следует искать диверсантов не в российских дипломатических учреждениях.

«Я бы советовал этим политикам озаботиться деятельностью собственных граждан, незаконно находящихся на временно оккупированной территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Им также стоит обратить внимание на тех поляков, которые присутствовали в Курской области», — отметил парламентарий.

Он добавил, что пока в Польше правят исповедующие русофобию политики, а граждане их терпят, страна будет находиться в небезопасном и бесперспективном положении.

О том, что Польша приняла решение закрыть генконсульство РФ в Кракове, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Кроме того, он выдвинул обвинения против российских спецслужб, заявив, что они якобы причастны к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.

Это не первое диппредставительство РФ, которое закрывают в Польше. В конце октября прошлого года сообщалось о прекращении работы генерального консульства России в городе Познани. Тогда президент страны Анджей Дуда поставил под сомнение данное решение Сикорского.

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