Президент Польши поставил под сомнение решение МИД закрыть генконсульство России

Президент Польши Анджей Дуда поставил под сомнение решение министра иностранных дел страны Радослава Сикорского закрыть генеральное консульство России в городе Познани. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции Radio Zet.

По мнению президента, такая мера могла бы быть элементом предвыборной кампании Сикорского. Она не была вызвана реальной необходимостью, подчеркнул Дуда.

Несмотря ни на что, прежний уровень дипломатических отношений поддерживался, отметил он. Президент выразил надежду на то, что были реальные причины для закрытия российского генконсульства и что это решение не было вызвано вопросами предвыборной кампании.

24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Среди этих сотрудников — три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше.

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября. Дипломат отметил, что в посольстве уже получили ноту МИД Польши о сроках закрытия.

Ранее польский евродепутат осудил грабеж российских активов в Европе.