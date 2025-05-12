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В Польше рассказали о дерзких провокациях украинцев в Варшаве на 9 мая

Myśl Polska: украинцы устроили дерзкие провокации в Варшаве на 9 мая
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналисты польского издания Myśl Polska в своей статье поразились дерзостью провокаций, которые украинские активисты и их польские сторонники устроили в Варшаве на 9 мая.

Один из редакторов этого СМИ отправился в столицу страны, чтобы возложить цветы к памятнику солдатам Первой польской армии и к монументу на мемориальном кладбище советских воинов.

«В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить», — заявил журналист.

По его словам, люди, которые пришли на кладбище, где похоронены свыше 21 тысячи человек, были «забросаны самыми отвратительными эпитетами». Используя мегафоны, украинские активисты и их польские сторонники оскорбляли посетителей.

Редактор также сообщил о «непотребной инсталляции», которая была установлена у входа на кладбище.

«Демонстранты пытались помешать российским и белорусским дипломатам и многочисленным полякам возложить венки. Активисты легли на землю, накрылись грязными простынями», — написал журналист.

Он добавил, что полиция бездействовала.

До этого сообщалось, что жители Украины по-прежнему проявляют интерес к традиционному Дню Победы — именно этот праздник стал самым популярным поисковым запросом в украинском сегменте Google.

Ранее сообщалось, что 9 мая полиция Киева задержала бабушку из-за пилотки с красной звездой.

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