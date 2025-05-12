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В российском городе закончились вакцины от бешенства для кошек

«Фонтанка»: в петербургских ветклиниках закончились вакцины от бешенства
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В петербургских ветклиниках закончились импортные вакцины от бешенства для котов. Об этом пишет «Фонтанка».

Именно проставленные штампы и получение иностранной вакцины позволяли провозить животных через таможню.

Кроме того, в государственных ветеринарных клиниках закончились и отечественные вакцины. При этом, если поставки и будут, то только российских вакцин. Вероятнее всего, привить животное от бешенства не получится как минимум до конца мая или же до начала июня.

Недавно врач Екатерина Демьяновская рассказала, что главными переносчиками бешенства являются в российских городах являются бродячие собаки, кошки и лисы. Рассказывая об этой болезни врач пояснила, что бешенство поражает головной мозг и без лечения всегда приводит к летальному исходу. Инкубационный период болезни может занимать от 30 до 90 дней.

Сообщалось также, что в Прикамье на территории села Альняш ввели карантин из-за кота, который укусил свою хозяйку. У животного выявили бешенство.

Ранее ветеринар рассказал, как защитить домашних животных от бешенства.

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