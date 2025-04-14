Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар рассказал, как защитить домашних животных от бешенства

Ветеринар Погребняк: вакцинация защитит домашних животных от бешенства
close
Варвара Гертье/РИА Новости

Для защиты домашних животных от бешенства важно ежегодно проходить вакцинацию. Об этом «Москве 24» рассказал заведующий Калининской государственной ветеринарной клиники Геннадий Погребняк.

По его словам, основными переносчиками заболевания являются дикие плотоядные животные, в нашей полосе — лисы.

«Еще 10 лет назад в Московской области фиксировали до 400 случаев бешенства в месяц. Сейчас их число резко снизилось. Все потому, что в нашем регионе ведется постоянная вакцинация в том числе и диких зверей: лис, енотовидных собак и других. Делается это с помощью съедобной вакцины в виде специальных брикетов, которая раскладывается возле нор животных: их разбрасывают над лесными массивами», — сказал Погребняк.

Он подчеркнул, что прививка является единственным способом защиты питомцев. Эксперт напомнил, что заразиться бешенством можно через контакт слизистых оболочек или травмированной кожи с инфицированной слюной.

Ученый в области ветеринарии, профессор кафедры инфекционных и незаразных болезней Уральского ГАУ, академик РАН Ирина Донник до этого говорила, что домашним животным нужно регулярно делать прививки, чтобы обезопасить их и себя от болезней.

Ранее сообщалось, что россиянину, пострадавшему от нападения собаки, не хватило препарата от бешенства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами