Ветеринар рассказал, как защитить домашних животных от бешенства

Для защиты домашних животных от бешенства важно ежегодно проходить вакцинацию. Об этом «Москве 24» рассказал заведующий Калининской государственной ветеринарной клиники Геннадий Погребняк.

По его словам, основными переносчиками заболевания являются дикие плотоядные животные, в нашей полосе — лисы.

«Еще 10 лет назад в Московской области фиксировали до 400 случаев бешенства в месяц. Сейчас их число резко снизилось. Все потому, что в нашем регионе ведется постоянная вакцинация в том числе и диких зверей: лис, енотовидных собак и других. Делается это с помощью съедобной вакцины в виде специальных брикетов, которая раскладывается возле нор животных: их разбрасывают над лесными массивами», — сказал Погребняк.

Он подчеркнул, что прививка является единственным способом защиты питомцев. Эксперт напомнил, что заразиться бешенством можно через контакт слизистых оболочек или травмированной кожи с инфицированной слюной.

Ученый в области ветеринарии, профессор кафедры инфекционных и незаразных болезней Уральского ГАУ, академик РАН Ирина Донник до этого говорила, что домашним животным нужно регулярно делать прививки, чтобы обезопасить их и себя от болезней.

Ранее сообщалось, что россиянину, пострадавшему от нападения собаки, не хватило препарата от бешенства.