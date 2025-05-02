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В российском селе ввели карантин из-за зараженного бешенством кота

В Пермском крае ввели карантин из-за кота, который укусил хозяйку
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Shutterstock/AshimovSJ

В Прикамье на территории села Альняш ввели карантин из-за кота, который укусил свою хозяйку. Подробности рассказали в администрации Чайковского округа Пермского края.

Жительницу села Альняш укусил кот. Выяснилось, что животное заражено бешенством. Пострадавшую женщину увезли на лечение в больницу.

«На территории населенного пункта — очага обнаружения введен карантин, проводятся все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия», — сообщили в администрации.

Недавно жителю Уфы, пострадавшему от нападения собаки, не хватило препарата от бешенства — в больнице заявили, что «вакцина отсутствует». После нападения животного он обратился в травмпункт, где ему сделали прививку.

Прививку нужно ставить 5–6 раз строго по расписанию. Но когда подошло время для четвертой инъекции в конце марта, препарата в травмпункте не оказалось. Врачи заявили, что у них закончился препарат для пациентов. Заканчивать курс лечения пришлось в городской клинической больнице.

Ранее бешеная лиса укусила ребенка в Амурской области.

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