Россиян предупредили о главных переносчиках бешенства в городах

Бешенство, или водобоязнь, — это очень опасное вирусное заболевание. Оно поражает головной мозг и без лечения всегда приводит к летальному исходу, рассказала «Газете.Ru» врач Екатерина Демьяновская.

«Инкубационный период болезни достаточно долгий — он может занимать от 30 до 90 дней, а иногда растягивается на целый год. Все зависит от того, как вирус проник в организм: если вирусные частицы попали в кровь через укусы на коже головы или шеи, то болезнь будет прогрессировать стремительно. Это объясняется тем, что вирусным частицам в этом случае намного проще добраться по нервным стволам до головного мозга. И наоборот, если вирус попал в кровь через укусы на ногах, то инкубация окажется более продолжительной», — говорит врач.

После окончания инкубационного периода у человека появятся первые признаки болезни: высокая температура тела (до 38 °C), слабость, головная боль, нарушения сна, потеря аппетита, боязнь яркого света и громких звуков. Такое состояние может длиться от 1 до 4 дней.

Затем болезнь прогрессирует и на 3–5-й день достигает своего апогея по продуктивной симптоматике. В это время человек сначала ведет себя буйно: может напасть или даже укусить, панически боится воды — так, что не может сделать ни глотка.

Через пару дней приступы прекращаются, проясняется сознание. Возвращается способность пить воду. Одновременно с этим появляется ложное ощущение того, что болезнь прошла, но на деле это не так. Вскоре температура тела увеличивается до 42 °C, наступает полный паралич мышц рук и ног, мышц гортани и глотки, дыхательных мышц. Такое состояние, как правило, продолжается не более 1 суток, после чего человек уходит из жизни.

Главные переносчики бешенства в городах — бродячие собаки, уличные кошки, лисы, ежи. Встретить их можно у мусорных контейнеров или магазинов, в парках или даже просто во дворе у дома.

«Больное животное можно отличить по нехарактерному поведению. Например, лисы, которые в норме остерегаются людей и прячутся от них, становятся менее пугливыми — они выходят к людям, дают себя погладить. При бешенстве могут наблюдаться параличи и парезы конечностей. Такое животное может выползти к автостраде, и добросердечные люди могут принять его за «бедняжку с перебитыми лапками». Среди других признаков бешенства у животных — повышенное возбуждение и агрессия, активное слюноотделение или пена у рта, расширенные зрачки. Но их может и не быть: животное заразно еще за 10–15 дней до первых признаков болезни. Поэтому важно обратиться к врачу при укусе любого незнакомого животного, а не только того, которое странно себя ведет», — объясняет эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Чтобы обезопасить себя, не стоит пытаться погладить или тем более брать на руки бродячее или дикое животное. Если оно все же укусило, поцарапало или лизнуло, следует обильно промыть рану и все участки кожи, куда могла попасть слюна, в течение 15 минут водой с мылом и обработать раствором йода или 70%-ного спирта, после этого нужно как можно быстрее обратиться в травмпункт.

«Профилактика бешенства состоит во введении антирабического иммуноглобулина (препарата, который содержит антитела для нейтрализации уже попавшего в организм вируса) и курса прививок от бешенства (вакцинный препарат вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30 и 90-й день). Ревакцинацию проводят однократно в дозе 1 мл через год и далее каждые 3 года. Для детей и взрослых протокол вакцинопрофилактики одинаковый. Современные вакцины вводятся в плечо (детям — в бедро). Вакцинация от бешенства не включена в национальный календарь прививок и не проводится без показаний. Профилактические прививки по эпидпоказаниям рекомендованы людям с повышенным риском контакта с вирусом (ветеринарам, охотникам, лесникам, ученым, контактирующим с животными в лабораториях и вивариях, патологоанатомам)», — уточняет врач.

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