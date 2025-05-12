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В Иране заявили, что взрыв в порту Бендер-Аббас и другие пожары не связаны с Израилем

Правительство Ирана: взрыв в порту в городе Бендер-Аббас не связан с Израилем
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Telegram-канал «SHOT»

Взрыв в порту Бендер-Аббас и другие пожары в Иране не связаны с Израилем. Об этом заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что взрыв в порту произошел из-за халатности, подозреваемые были задержаны.

«У нас также нет подтверждений того, что остальные пожары являются диверсией со стороны какого-либо другого государства», — сказала Мохаджерани.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта.

По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти. Минздрав Ирана распорядился объявить в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение.

2 мая газета The Washington Post со ссылкой на результаты анализа экспертов писала, что причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стал химический пожар, начавшийся в грузовом контейнере.

Ранее в Иране опровергли версию с саботажем в порту Шахид-Раджаи.

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