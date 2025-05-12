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Из-за неисправности российские самолет не может вылететь уже более 5 часов

Из-за неисправности самолет Петербург — Москва не может вылететь больше 5 часов
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Shutterstock

Из-за неисправности самолет Петербург — Москва авиакомпании «Азимут» не может вылететь уже больше 5 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале «78».

Самолет должен был вылететь в 7:10, пассажиров уже запустили на борт, однако незадолго до предполагаемого вылета их вернули в терминал Пулково. По словам пассажиров, задержка связана с технической неисправностью.

«Капитан вышел и сообщил, что неисправность еще актуальна, и далее будут предпринимать меры для того, чтобы ее устранить», — рассказал один из пассажиров Виталий Бондарь.

Людей запустили в самолет, бортпроводники раздавали воду. Вылет запланирован на ближайшее время, идут подготовительные процедуры.

11 мая сообщалось, что рейс СочиЕкатеринбург задерживался на 15 часов. Пассажиров дважды сажали в самолет и возвращали в аэропорт.

До этого сообщалось, что Российские туристы вернулись из Турции после трехдневной задержки рейсов Turkish Airlines. По словам отдыхающих, они ждали выдачи багажа около двух с половиной часов. Кроме того, о трансфере до аэропорта авиаперевозчик якобы не предупредил заранее, поэтому людям пришлось собираться в спешке.

Ранее пассажирка задержанного рейса рассказала о ситуации во Внуково.

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