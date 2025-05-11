Пассажиры сообщили о задержании самолета из Сочи до Екатеринбурга на 15 часов

Рейс Сочи — Екатеринбург задерживают на 15 часов. Пассажиров уже дважды сажали в самолет и возвращали в аэропорт. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Одна из пассажиров рассказала, что рейс U6-322 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь 10 мая в 20:00 (18:00 мск). Однако на данный момент люди до сих пор ждут вылета.

«Примерно в 21:50 нас посадили в самолет, мы просидели в самолете час. Затем капитан сообщил, что в связи с технической неполадкой мы возвращаемся в аэропорт. «Уральские авиалинии» разместили на ночь в отеле, заверив нас, что в 9:00 следующего дня мы вылетим 100%. Прибыли в аэропорт, сели в самолет в 9:40, продвинулись на 100 метров и остановились. Капитан объявил, что необходимо перезагрузить компьютеры, для этого обесточить самолет на 10 минут. Подождали… », — сказала каналу одна из пассажирок.

По ее словам, перевозчик отказывается пересаживать людей на другой рейс.

До этого сообщалось, что Российские туристы вернулись из Турции после трехдневной задержки рейсов Turkish Airlines. По словам отдыхающих, они ждали выдачи багажа около двух с половиной часов. Кроме того, о трансфере до аэропорта авиаперевозчик якобы не предупредил заранее, поэтому людям пришлось собираться в спешке.

Ранее пассажирка задержанного рейса рассказала о ситуации во Внуково.