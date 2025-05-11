Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы вернулись из Турции после отмены рейсов

РИА: российские туристы вернулись с турецких курортов после отмены рейсов
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы вернулись из Турции после трехдневной задержки рейсов Turkish Airlines. Об этом пишет РИА Новости.

Авиакомпания возобновила полеты в Москву 9 мая. По данным агентства, Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о повторном запуске рейсов с 9 мая в полном объеме, а отмененные 8 мая полеты выполняли Azur Air и SouthWind.

«Мы прилетели в Москву в 05.15 утра рейсом Turkish Airlines. С нами летели те, кто должен был улететь еще 7 мая»‎, — сказала агентству одна из туристок.

По словам отдыхающих, они ждали выдачи багажа около двух с половиной часов. Кроме того, о трансфере до аэропорта авиаперевозчик якобы не предупредил заранее, поэтому людям пришлось собираться в спешке.

8 мая Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что отмена рейсов коснулась примерно 15 тысяч пассажиров. Так, по данным АТОР, авиакомпания Turkish Airlines отменила 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Помимо этого, авиакомпания Pegasus Airlines отменила четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум также из Внуково. Семь рейсов в Анталью и Стамбул из Санкт-Петербурга тоже отменили.

Ранее пассажирка задержанного рейса рассказала о ситуации во Внуково.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами