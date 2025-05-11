Российские туристы вернулись из Турции после отмены рейсов

Российские туристы вернулись из Турции после трехдневной задержки рейсов Turkish Airlines. Об этом пишет РИА Новости.

Авиакомпания возобновила полеты в Москву 9 мая. По данным агентства, Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о повторном запуске рейсов с 9 мая в полном объеме, а отмененные 8 мая полеты выполняли Azur Air и SouthWind.

«Мы прилетели в Москву в 05.15 утра рейсом Turkish Airlines. С нами летели те, кто должен был улететь еще 7 мая»‎, — сказала агентству одна из туристок.

По словам отдыхающих, они ждали выдачи багажа около двух с половиной часов. Кроме того, о трансфере до аэропорта авиаперевозчик якобы не предупредил заранее, поэтому людям пришлось собираться в спешке.

8 мая Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что отмена рейсов коснулась примерно 15 тысяч пассажиров. Так, по данным АТОР, авиакомпания Turkish Airlines отменила 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Помимо этого, авиакомпания Pegasus Airlines отменила четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум также из Внуково. Семь рейсов в Анталью и Стамбул из Санкт-Петербурга тоже отменили.

Ранее пассажирка задержанного рейса рассказала о ситуации во Внуково.