Пассажирка задержанного рейса рассказала о ситуации во Внуково

Из-за введенных ограничений на перелеты один из рейсов в аэропорту Внуково задержали на семь часов. Время вылета самолета до сих пор не уточнили, рассказала планировавшая перелет в Турцию пассажирка Елена в беседе с 360.ru. По ее словам, в гостиницах мест для всех пассажиров, столкнувшихся с задержками рейсов, не хватило.

Женщина рассказала, что планировала отправиться из Москвы в Стамбул на самолете авиакомпании Turkish Airlines в 2:40, однако на данный момент она все еще находится в аэропорту.

«У меня сорвалась командировка с двумя стыковками, — сообщила пассажирка. — Дали талоны на питание и привезли воду в бутылках. В гостиницу заселили только тех, кто с детьми, и кто первым успел записаться. Остальным сказали, что мест нет».

Пассажирам с чартерных рейсов вылет перенесли на вторую половину дня 7 мая, а планировавшим перелет регулярным рейсом никакой дополнительной информации не предоставили, добавила Елена. Отмечается, что вынужденные ночевать в аэропорту пассажиры спят на полу.

Напомним, накануне вечером московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, которые летели на Москву. Сегодня в 4:07 мск ограничения во Внуково, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, были сняты.

Ранее россияне на двое суток застряли на Бали из-за задержки рейса в Москву.