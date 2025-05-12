В России хотят ликвидировать все диаспоры и землячества

В России необходимо ликвидировать все землячества и диаспоры, так как они часто являются рассадниками религиозного экстремизма и коррупции, считает председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Соответствующее решение стало бы новой дорогой к наведению порядка в этой сфере, заявил он 360.ru.

В пример депутат привел решение Мосгорсуда о ликвидации «Узбекской национально-культурной автономии» Москвы. Поводом стало то, что организация не находилась по адресу регистрации и не предоставляла обязательные отчеты о своей деятельности, составе руководства, тратах бюджета и использовании имущества. Кроме того, устав организации противоречил российскому законодательству — в нем отсутствовали необходимые сведения о структуре некоммерческой организации.

Миронов напомнил, что Госдума рассматривала законопроект о запрете на создание общественных организаций иностранными гражданами, однако документ был отклонен.

«Будем считать, что найден другой путь, как навести порядок с диаспорами», — заявил он.

Он призвал продолжать работу по зачистке экстремистских структур, а также следить за тем, чтобы лидеры диаспор не могли снова создавать свои ячейки под другими названиями.

До этого депутат ГД Михаил Матвеев заявил, что в будущем интересы национальных диаспор среднеазиатских государств на территории России могут вступить в явное противоречие друг с другом. Так парламентарий отреагировал на слова бывшего главы одной из этнических групп, призвавшего иностранных граждан к экспансии в России. Матвеев считает, что подобные высказывания соответствуют планам некоторых чиновников в РФ.

Ранее в Госдуме предложили проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры.