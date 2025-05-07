Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мосгорсуд ликвидировал «Узбекскую национально-культурную автономию»

Узбекскую диаспору в Москве ликвидировали судом за нарушение законов
close
Shutterstock

Московский городской суд принял решение о ликвидации «Узбекской национально-культурной автономии» Москвы, сообщает Telegram-канал «Царьград ТВ».

Отмечается, что причиной стали многочисленные нарушения законодательства, выявленные в ходе проверки по иску Министерства юстиции России.

По данным ведомства, организация не находилась по адресу регистрации и не предоставляла обязательные отчеты о своей деятельности, составе руководства, тратах бюджета и использовании имущества. При этом отчеты за 2020, 2021 и 2022 годы так и остались несданными.

Кроме того, устав организации противоречил российскому законодательству — в нем отсутствовали необходимые сведения о структуре некоммерческой организации.

Также диаспора проигнорировала предупреждения, вынесенные в декабре 2023 года и марте 2024 года. В связи с этим Минюст инициировал процедуру ее ликвидации. Организацию исключили из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Кроме того, ранее экс-руководитель автономии Бахром Исмаилов сделал заявления о так называемой «экспансии узбеков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами