Мосгорсуд ликвидировал «Узбекскую национально-культурную автономию»

Московский городской суд принял решение о ликвидации «Узбекской национально-культурной автономии» Москвы, сообщает Telegram-канал «Царьград ТВ».

Отмечается, что причиной стали многочисленные нарушения законодательства, выявленные в ходе проверки по иску Министерства юстиции России.

По данным ведомства, организация не находилась по адресу регистрации и не предоставляла обязательные отчеты о своей деятельности, составе руководства, тратах бюджета и использовании имущества. При этом отчеты за 2020, 2021 и 2022 годы так и остались несданными.

Кроме того, устав организации противоречил российскому законодательству — в нем отсутствовали необходимые сведения о структуре некоммерческой организации.

Также диаспора проигнорировала предупреждения, вынесенные в декабре 2023 года и марте 2024 года. В связи с этим Минюст инициировал процедуру ее ликвидации. Организацию исключили из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Кроме того, ранее экс-руководитель автономии Бахром Исмаилов сделал заявления о так называемой «экспансии узбеков».