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В Госдуме предложили проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры

Слуцкий: экс-главу узбекской диаспоры Исмаилова проверят после слов о России
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Petrov Sergey/Global Look Press

Государственная дума инициирует проверку в отношении бывшего лидера узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова после его слов о России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Так политик отреагировал на видео, в котором Исмаилов говорит, что гражданам Узбекистана предстоит культурная «экспансия» в России. В качестве проявлений так называемой «экспансии» он назвал «чайхану на каждом углу и кальяны». Кроме того, он упомянул, что является сторонником «стомиллионного Узбекистана». При этом представители диаспоры не обязаны проживать на Родине, уточнил Исмаилов.

По словам Слуцкого, экс-глава узбекской диаспоры называет приютившую его Россию «большой незаселенной территорией».

«Бахром Бахтиерович, жди малочисленных русских в гости», — добавил политик.

В свою очередь депутат Михаил Матвеев поделился с «Газетой.Ru» мнением о том, что идею президента США Дональда Трампа платить мигрантам за самодепортацию не получится воплотить в России — у государства нет лишних денег, а у самих мигрантов нет экономической заинтересованности.

Ранее стало известно, что власти США хотят депортировать 1 млн мигрантов за год президентства Трампа.

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