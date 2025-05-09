В Вильнюсе на месте возложения цветов появился мусорный бак с украинским гербом

В Вильнюсе установили мусорный бак «для гвоздик и советской ностальгии»

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Власти Вильнюса установили мусорный бак на месте возложения цветов в память о Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

На мусорном баке красными буквами на белом фоне написано «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». На контейнере для отходов, помимо надписи, изображён герб Украины. Рядом с контейнером стоит мусороуборочная машина с такими же изображением и текстом.

Фотографии с данной локации в своих социальных сетях опубликовал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

До этого сообщалось, что в Одессе вандалы в ночь на 9 мая осквернили памятник маршалу Малиновскому. Хулиганы сорвали табличку на памятнике советскому военачальнику. Власти города пока еще не прокомментировали ситуацию.

8 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советского солдата в Чехии. Неизвестные разбили статую, сбросив фигуру воина с пьедестала в чешском городе Теплице.

Ранее Захарова рассказала, где чаще всего оскверняют памятники красноармейцам.