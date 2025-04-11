Голодного тигра в Приморье сняли на видео на трассе

В Приморье на видео попало, как голодный тигр гулял по трассе

В Приморском крае автомобилисты заметили гуляющего по дороге тигра. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Под Находкой заметили блуждающего по темной трассе полосатого хищника. Встреча с тигром состоялась в районе Козьмино, под Находкой. Водитель устроил преследование тигра, но тот долго не церемонился и ушел в лес по своим делам», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как тигр идет по обочине дороги, а после – сворачивает в лес.

До этого сообщалось, что в Барнауле сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл. На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудник ДПС бежит за проезжающим мотоциклом и толкает транспорт рукой, от чего мотоцикл, водитель и гаишник падают. На записи также видно, что нарушитель встает и пытается сбежать, но сотрудник ДПС успевает его задержать.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Ленина.

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