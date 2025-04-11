Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голодного тигра в Приморье сняли на видео на трассе

В Приморье на видео попало, как голодный тигр гулял по трассе

В Приморском крае автомобилисты заметили гуляющего по дороге тигра. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Под Находкой заметили блуждающего по темной трассе полосатого хищника. Встреча с тигром состоялась в районе Козьмино, под Находкой. Водитель устроил преследование тигра, но тот долго не церемонился и ушел в лес по своим делам», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как тигр идет по обочине дороги, а после – сворачивает в лес.

До этого сообщалось, что в Барнауле сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл. На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудник ДПС бежит за проезжающим мотоциклом и толкает транспорт рукой, от чего мотоцикл, водитель и гаишник падают. На записи также видно, что нарушитель встает и пытается сбежать, но сотрудник ДПС успевает его задержать.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Ленина.

Ранее уфимец без сознания врезался в фуру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами